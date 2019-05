Cristina Pujol, ex de Kiko Matamoros, presenta a su nuevo amor: "Aquí empezó todo"

Esta relación ya viene con polémica casi antes de confirmarse. En el momento en el que Cristian Pujol anunció a 'Socialité' su nueva situación sentimental , la reacción de Kiko Matamoros no se hizo esperar. "Tengo novio y todo. Me trata muy bien. Ya he encontrado mi tipo", confesaba al programa de Telecinco. En estas declaraciones, aseguraba querer mantener su relación en privado. Este post de Instagram parece corroborar que ha cambiado de opinión.