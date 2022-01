Cristini Couto hace historia en Miss Europe Continental: "Soy la primera mujer transgénero"

"Desde que he llegado aquí me han tratado como una hija. España ha abierto la puerta de mi felicidad y ahora es mi momento de agradecer y representar muy bien este lindo país, de poder llevar un mensaje de visibilidad, superación y fuerza ", asegura agradecida.

Cristini está dispuesta a llevarse nuevamente la corona en un beauty contest, algo para lo que no duda en prepararse al máximo con la intención de no defraudar a España y a aquellos que han confiado en ella para este reto. "Con el corazón lleno de amor me dedicaré al máximo, haré una buena preparación para poder demostrar que no solo la belleza te abre puertas y sí tu persistencia, tu verdad y pasión por quién eres y cómo lo haces. Jamás tenemos que desistir, todo se puede y todo llega", dice optimista.