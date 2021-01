Irene Rosales ha tenido una mezcla de sentimientos en este día de Reyes tan diferente para todos, pero sobre todo para ella. Y es que si ya de por sí estas fechas han sido delicadas por las restricciones ocasionadas por la pandemia, para la mujer de Kiko Rivera ha sido el doble de complicado al ser las primeras Navidades sin sus padres. Además, precisamente en estas fechas se han cumplido once meses del fallecimiento de su madre y la colaboradora ha querido homenajear su marcha con un desgarrador mensaje.

No cabe duda de que ha sido una jornada de lo más especial para la colaboradora de 'Viva la vida'. Acompañada de su marido y de sus pequeñas, Irene ha celebrado este día de Reyes por todo lo alto y con la ilusión que merece. Sin embargo, a pesar de la desbordante emoción de sus hijas al abrir los regalos de sus majestades, la mujer de Kiko Rivera no ha podido evitar acordarse de su madre, que fallecía el pasado seis de febrero .

"Echo de menso tu olor, tus abrazos y escuchar tu voz. Eso ya no lo tendré más, pero me siento tan protegida que con eso me vale. Te quiero tanto...once meses sin ti. Cuidaros", ha escrito la mamá de Ana y Carlota dirigiéndose directamente a sus padres y, en especial, a su madre.