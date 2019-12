Elettra Lamborghini anuncia su compromiso con Afrojack: "Me ha pedido matrimonio"

"Mi mejor amigo Afrojack me pidió que me casara con él hace 2 días". Así, con esta frase y una foto en la que luce con orgullo su anillo de compromiso , Elettra Lamborghini ha anunciado que se va a casar. La exconcursante de ' GH VIP ', que se ha convertido en una superestrella de la música en Italia, hizo oficial su noviazgo con el DJ internacional en noviembre del año pasado . Ahora, más de un año después, la pareja ha decidido dar un paso trascendental en su relación.

"Es la persona más dulce y amada que he conocido en mi vida, y el único hombre al que realmente puedo llamar HOMBRE (así, en mayúsculas) todos los días", le ha dedicado a través de un post de Instagram por el que ha recibido casi un millón de 'likes'. Según sus palabras, la finalista del reality de convivencia estrella de Telecinco se siente "afortunada de encontrar a alguien que tiene un gran corazón como él y que todavía confía en la familia". Para terminar esta declaración de amor, la cantante se ha acordado de un consejo que le dieron hace tiempo: "Cuando es la persona adecuada lo sientes'. Y lo siento desde el principio, esto será para toda la vida".

La historia de amor de Elettra Lamborghini y Afrojack

Desde entonces, verles juntos en alfombras rojas y compartiendo su día a día en Instagram ya se ha convertido en un habitual. En septiembre de este mismo año, cuando se cumplía su primer aniversario, la heredera del imperio Lamborghini le dedicó unas tiernas palabras que decían mucho de cómo es su intensa relación. "No necesito muchas palabras para describir lo grande que es nuestro amor. Eres tan diferente al resto de la gente que me has enamorado. Si eres tan afortunada de encontrar a alguien que te quiera, debes protegerle", escribió junto a este álbum de fotos inédito de su historia de amor.