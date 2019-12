De Adara a Anabel Pantoja o Sofía Suescun: los looks con los que triunfar esta Nochevieja

Pero, como somos muy conscientes de lo mucho que cuesta encontrar el vestido de nuestros sueños, y al final terminamos conformándonos con cualquier trapito de nuestro armario, desde 'Outdoor' te traemos esta lista con los mejores looks de nuestras telecinqueras para que puedas inspirarte y arrasar estas Navidades . Tejidos de terciopelo, mucho brilli, hombreras, escotazos y taconazos: nuestras chicas de Mediaset son expertas en seguir las tendencias de moda y te ofrecen un amplio abanico de posibilidades para que, además de sentirte cómoda, estés guapa a reventar. Si no sabías que ponerte en fin de año, ¡se acabaron tus problemas!

Gloria Camila

Este lookazo de la hija de Ortega Cano sería un acierto total para estar a la altura en Nochevieja. Un vestido como este sería una opción muy interesante con la que, además de estar sexy, irías elegante… ¡por si eres de esas a las que no les gusta perder el glamour ni tomando las uvas!

Adara Molinero

Violeta

Bea 'GH'

La ganadora de 'Gran Hermano 17' es de esas que no pasan por alto ninguna tendencia de moda. Aquí la vemos luciendo un vestido rosa fucsia con mucho brilli brilli, un generoso escote en forma de 'V' y unas hombreras tamaño XXL. Porque sí, así es. Por si no te habías percatado, el 2019 ha rescatado las hombreras, una de las prendas de más éxito en la época de los años 80.

Bea acompaña este 'look' ochentero con un medallón y el pelo peinado hacia atrás, dejando al descubierto los enormes pendientes plateados con flecos negros. Además, la 'influencer' ha querido destacar este potente 'look' con un maquillaje natural, con los labios en un tono rosado y los ojos con un delicado 'smokey eye' en negro y blanco. ¡Está ideal!

Lola Ortiz

¡En esta lista no podía faltar ella! De la canaria podríamos haber elegido cualquiera de sus 'looks', porque ella está guapa hasta yendo a comprar el pan. Sin embargo, nos hemos quedado con este conjunto porque nos parece lo más. Con Lola llega a la lista el primer vestido en color blanco. En este caso, se trata de un vestido estilo blazer con las tan ahora de moda mangas abullonadas (como si fueses una dama recién salida de la Edad Media).

Susana Megan 'MyHyV'

Ya estaba tardando en aparecer en nuestra lista un buen vestido rojo de esos que te quitan hasta la respiración. La que fuera tronista de 'MyHyV' dejaba en shock hace unos días a sus seguidores con este 'look' al más puro estilo Jessica Rabbit. Este diseño rojo pasión en terciopelo es el perfecto para resaltar tu figura y convertirte en el centro de todas las miradas en la noche más importante del año.

Por si no estuviese ya lo suficientemente llamativa, la extronista combina este modelito con unos pendientes largos de oro rosado y unos zapatos de tacón dorados. ¡Quién la tuviera como estilista!

Sofía Suescun

La reina de los 'realities' hace su aparición estelar en esta lista para cambiar por completo el rumbo de los 'looks' que te estábamos proponiendo hasta ahora. La pamplonica nos trae un rompedor modelito con el que, estamos seguros, te convertirías en la reina de la pista.

Anabel Pantoja

La sobrina de Isabel Pantoja nos trae a la lista este mini vestido en color negro repleto de ‘brilli brilli’ (¡como no!). Un diseño que sienta a las mil maravillas gracias al cinturón que lo ciñe a la cintura. Además, Anabel se ha proclamado la reina indiscutible de los complementos. La colaboradora de 'Sálvame' saca partido a este escote en forma de 'V' con un buen número de collares de todos los tamaños: desde finas cadenitas, pasando por gargantillas y hasta medallones más largos. ¡Y qué no le falten los anillos y las pulseras!

Pero, sin duda, el punto fuerte de este 'look' no es otro que las botas al estilo ‘cowboy’ en color negro con las que poder saltar, correr, bailar y darlo todo en la última noche del año.

Lo mejor: Serás la mejor bailando el 'No rompas más' de Coyote Dax.

Oriana Marzoli

Nuestra rubia por excelencia nos trae a la lista el primer vestido palabra de honor, una de las tendencias más a la moda en los trajes de noche. La exconcursante de 'Supervivientes' y 'GH VIP' nos sirve de inspiración con este mini vestido de lentejuelas ajustado en color plata con detalles en negro que, por cierto, ¡le queda como un guante! Un diseño con el que te convertirás en una especie de sirena con piernas para poder bailar todos los temazos de la noche... ¿te suena la historia, no?

Paula 'GH'

Si el ‘brilli brilli’, los volantes, las plumas o las lentejuelas no van contigo, ella tiene la solución perfecta a tus problemas: un mini vestido ajustado de cuello alto en color rojo pasión. Sin embargo, el vestido no es el motivo por el que hemos elegido este look de la catalana como la opción estrella para deslumbrar en la noche de fin de año, sino ese abrigo rojo de pelito ¡tamaño XXL!