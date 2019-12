Aurah Ruiz reacciona a la paternidad de Jesé Rodríguez: "Quien último ríe, ríe mejor"

Hace un par de días, Jesé Rodríguez presentaba a su cuarto hijo , el primero con su actual novia, la modelo de 25 años Janira Barm . Lo hacía con una foto en la que presentaba al recién nacido y un mensaje que sus seguidores no han tardado en analizar. "Has demostrado me has dado un bebé precioso fruto de nuestro amor verdadero puro", escribía en su post, que ya supera los 50 mil 'me gustas'. Pero faltaba la reacción de Aurah Ruiz , su ex, que ha respondido con un mensaje que sus fans han interpretado como un 'zasca' en toda regla hacia el futbolista.

Las palabras de Jesé Rodríguez tras convertirse en padre por cuarta vez

Kenai Rodríguez, el cuarto hijo del exjugador del Real Madrid, parece haber revolucionado la vida de Jesé, que ahora comparte junto a la madre del bebé, la modelo Janira, protagonista del anuncio de su paternidad. "Desde el primer día lo he sentido y lo has demostrado. Me has dado un bebé precioso fruto de nuestro amor verdadero, puro, y sincero. Me has hecho ser mejor en muchas cosas, me has cuidado muchísimo tanto a mí como a mis hijos y mi familia. Nunca olvidare todo lo que has hecho por mí. En los momentos malos y buenos te estaré siempre agradecido porque esos malos momentos que hemos pasado juntos son anécdotas", sentenció hace dos días.