Jessica Bueno está más que acostumbrada a hacer y deshacer maletas. Desde que comenzara su relación con Jota Peleteiro, la ex de Kiko Rivera no ha dudado en acompañar al futbolista en sus diferentes compromisos profesionales. Tanto es así que, tan solo unos meses después de conocer a la sevillana, el futbolista, que entonces militaba en las filas del Castilla, fue cedido al Éibar y Jessica no dudó en trasladarse con él a Guipúzcoa, aunque esto le costara más de un conflicto con el hijo de Isabel Pantoja por Francisquito, el niño que tienen en común.