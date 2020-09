Ropa casual, especial gusto por el denim y vestidos de fiesta: abrimos el vestidor de Edurne

Abrimos el impresionante vestidor de Edurne

Analizamos los looks de éxito de la jueza de 'Idol Kids' y ponemos a examen su estilo

Cantante, compositora, actriz, modelo, presentadora…y también referente en el mundo de la moda. Edurne lo es todo. Camaleónica como ella sola, es capaz de estar igual de guapa con un vestido de lentejuelas que con un chándal sudado después de una larga sesión de sentadillas. Pero es que esto no es ningún secreto, la jueza de ‘Idol Kids’ estaría estupenda hasta con un botijo en la cabeza y, lo peor de todo, es que estamos seguros de que crearía tendencia.

Porque otra cosa no, pero todos los modelitos que se pone la artista se convierten inmediatamente en objeto de deseo por muchos. Y no nos extraña nada porque, por lo que hemos podido cotillear a través de sus redes sociales, la madrileña tiene un vestidor de ensueño (y no, no es que lo hayamos visto precisamente… ¡pero sí nos lo hemos imaginado!).

No hay más que dar un paseo por sus redes sociales para comprobar que siempre está estupenda e ideal. Se ponga lo que se ponga. Desde ‘Outdoor’, vamos a analizar todas las claves de su estilo y sus prendas estrella.

¡Como toda una vaquera! Con ella, nos vamos de rodeo por el lejano oeste y a donde haga falta...

Lo sabemos, el vaquero es un imprescindible de cualquier armario. Si te gusta la moda, (además del típico vaquero “para todos los días”), estás obligado a tener, por lo menos, una chaquetita vaquera y alguna camisa estilo denim.

Pero es que lo de Edurne es obsesión. Ahora, no nos extraña porque le sienta de miedo. La de Madrid tiene entre sus cajones desde ceñidos mono vaqueros, hasta vestiditos de lo más ‘casual’.

Para estar por casa no hay duda: ¡No sin su suéter!

Que los pijamas son cómodos…sí. ¿Pero y lo bien que te sientes cuando vas así de mona por casa? Y es que Edurne, con su suéter en todos los colores, parece sacada de una película británica. Será por eso de que en Reino Unido hace un tiempo más bien regular…pero no me digáis que no parece la típica protagonista de estas historias románticas ambientadas en pleno Otoño. Solo le falta la taza de café (o el té, según los gustos).

Eso sí, desde aquí nos atrevemos a hacer una petición especial: que el precioso Chow Chow de Edurne tenga un papel importante en la cinta. Así, sin casting ni ná’.

La jueza de ‘Idol Kids’ es la reina de los looks de fiesta

No importa el color, la tela, el estampado, el diseño…Edurne se atreve con todo y arrasa allá donde va. Siempre que la ocasión requiere algo de etiqueta, nuestra jueza preferida suele optar por lucir vestido. Largo, corto, de satén, con lentejuelas, de brillos… Lo peor de todo es que en cada ocasión se supera y, cuando creíamos que ya no podíamos estar más enamorados de ella, nos sorprende con un look mejor que el anterior.

Prueba de ello es esta galería de fotos, que no hace otra cosa que confirmar todas mis teorías: que la cantante está siempre radiante, se ponga lo que se ponga. Y es que este montaje nos sirve para demostrar que el que no arriesga, no gana. Y es que Edurne está estupenda con todos los estilos. Rockera, de princesa, elegante, ochentera…

En verano, Edurne se convierte en sirena

Sus posados en la piscina ya son todo un imprescindible de nuestros veranos, ¿y ella? Experta en marcar la tendencia de lo que se llevará ese año en ropa de baño. Sin ir más lejos, nos remontamos al pasado mes de julio, cuando la que fuera representante de Eurovisión hacía su entrada triunfal en las "pasarelas veraniegas de Instagram".

Y es que este año la jueza se ha dejado ver con un bikini de lo más original. Un diseño en negro que combinaba con mucho gusto diferentes estampados: los lunares y las rayas. Todo un aciertazo del que presumía en las redes sociales, logrando más de 150.000 ‘likes’ y casi 900 comentarios. “Foto postureo piscinero 2020”, comentaba la artista dando por inaugurado el verano con este posado de lo más aplaudido.

Divina de la muerte… ¡hasta con mascarilla!

Mientras unos parecemos atracadores de banco, cirujanos inexpertos o dentistas de alguna película propia de Halloween, Edurne está divina con su mascarilla. Y es que la cantante ha utilizado su plataforma en Instagram, -donde acumula más de un millón y medio de seguidores-, para reivindicar el uso necesario de la macarilla.

Y es que, incluso en tiempos de COVID, nuestra it-girl sabe cómo reinventarse y sacar partido a este accesorio que ahora se ha convertido en un imprescindible de nuestro armario. En esta publicación podemos verla luciendo un modelo en negro. Edurne, te suplico que nos cuentes tu secreto...

