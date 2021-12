Cualquier lugar se llena de magia cuando entra el Maestro Joao en él. Al exconcursante de ‘GH VIP’ le sobra alegría y sus expresivos ojos no dicen lo contrario. El vidente que acaba de estrenar los 58 años, recalca que como ya ha pasado su día, esa cifra ya también forma parte del pasado. Eso es lógico para alguien que se guía por todo lo que le viene por delante y que encima tiene pistas de lo que nos puede pasar en un futuro. Por eso para hacer de una entrevista una fiesta, recuperar todas las posibilidades de una gran producción y despedir el año 2021 con buen sabor de boca estaba claro que él tenía que estar presente en este encuentro con Outdoor:

Ese seguir para adelante y sin rencores es una de sus máximas. "Yo saco de todo lo malo algo bueno", nos dice y, desde luego, que su frase no se queda solo en palabras. El Maestro Joao es una de las caras más imprescindibles de Telecinco , un superviviente de éxito, profesional que entiende el medio como pocos y con el que el espectáculo siempre está garantizado.

No hace falta ser la Preysler para nacer triunfando

Su virtud está en que es honesto: él no reniega de la fama y está agradecido a la televisión . Disfruta como nos dice cuando le piden fotos por la calle o le reconocen y eso se debe a que ha alcanzado lo que siempre soñó. "No hace falta ser la Preysler para nacer triunfando", reconoce divertido.

Pero no siempre esto fue así. "Yo vengo de una chabola y no tenía ni cuarto de baño en mi casa", nos confiesa de su pasado y, precisamente por eso, el vidente valora más hasta donde ha llegado. Porque aunque no lo parezca (al tomarse todo con humor) en la vida del Maestro Joao hay también sombras. Sin embargo, él de nuevo recalca que "pesa más lo bueno". Ese optimismo nato ha sido su clave para lograr un ascenso meteórico en la televisión tras su paso por 'Supervivientes'.