María y Hugo celebran en Outdoor sus diez años de amor como la pareja más longeva de 'Gran Hermano'

La exconcursante de 'GH' ha anunciado un cambio en su vida: "He tenido que cerrar la tienda hace unos días"

Por San Valentín, la pareja ha hablado de su historia de amor y el camino que han llevado entre Cataluña y Andalucía

El tiempo parece que no pasa para María Sánchez y Hugo Pierna. Puntuales acuden a nuestra cita. Es hora de echar la vista atrás, de ver si entre ellos todo es de color de rosa o si el haberse cruzado el mapa de norte a sur les ha pasado factura. Y, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues que la pareja de 'Gran Hermano 12 +1' estrena un importante cambio en su vida. Hace apenas unas semanas María se veía obligada a echar el cierre a su tienda y eso les ha llevado a parar y ver otro posible reto en el que embarcarse.

A punto de cumplir 10 años juntos, este drástico giro en sus vidas no les ha hecho tambalearse. Sí que es cierto que han llegado nuevas incertidumbres con el cambio de María, pero ahí ha estado nuevamente Hugo para apoyarla: "No sé qué va a pasar con mi vida ahora mismo, no sé qué pasará en un futuro", nos explica la de Jerez tras haber cerrado su tienda, aunque siga manteniendo su propia firma (Marhaya Guerrer).

Sin dejarse vencer por la negatividad de que haya terminado este proyecto que tenían en común, la andaluza ya nos adelanta a Outdoor que tiene nuevas metas en el horizonte, aunque todavía las prefiera mantener en secreto.

A estas alturas de su historia de amor se podría decir que lo de celebrar San Valentín estaría para ellos ya muy superado, pero lo cierto es que no necesitamos más que unos pocos minutos a su lado para ver que de complicidad y cariño están bien sobrados.

Entre foto y foto vuelan los mensajes y gestos. Y nosotros, en el estudio, somos testigos de todo. Solo hay que observar un poco para sentir cómo se buscan a cada momento o las frases que se dedican. "Me gusta todo de ti", le dice María a Hugo al oído, dejándose llevar por la letra de la canción de Rauw Alejandro que suena de fondo, mientras él le devuelve una sonrisa inmensa. Eso es un ejemplo, pero no es el único.

Los dos son generosos a la hora de dedicarse piropos y en la sesión de fotos saltan chispas cada vez que se miran. No importa si están nerviosos o más o menos concentrados para tratar de gustar a la cámara. Eso pasa completamente desapercibido porque el objetivo capta lo que realmente se ve: que María 'La Jerezana' y Hugo Pierna siguen igual o más enamorados que cuando se encontraron en Guadalix de la Sierra.

A partir de ese momento, el chico de Lleida que perdió el norte (y no es algo solo metafórico) por aquella joven de Jerez que "arrasaba por donde pasaba" escribió su propia historia. Hugo Pierna cambió los calçots por los pucheros andaluces y esa aventura geográfica le ha valido lo que bien ahora podría ser una nueva parte de 'Ocho apellidos catalanes' solo que a la inversa. Instalado en esta ciudad de la provincia de Cádiz se siente ya "como un jerezano más" y ella cada vez que le escucha decir eso se vuelve loca de contenta.

No es para menos, porque aunque María Sánchez intentó adaptarse al norte, no lo consiguió. Le pudo más el arraigo a su tierra. "Viella es un pueblo más pequeño que Jerez y está todo entre montañas. Era todo más diferente", ha confesado ahora que ha pasado ya un tiempo de aquello y teniendo en cuenta que Hugo Pierna no se arrepiente de este cambio.

Siento que voy a tener un hijo antes de casarme

Sin embargo, "no siempre ha sido todo de color de rosa. Tenemos nuestros más y nuestros menos", admite la exconcursante de 'Gran Hermano' y que a base de mucha paciencia se han ido acoplando el uno al otro. Él más reservado y casero. Ella, una especie de polvorilla que puede estallar en cualquier momento, pero que aunque sea de mecha corta, reconoce que más cortos son todavía sus enfados con Hugo. "Somos diferentes cien por cien, pero nos compenetramos muy bien", confiesa la jerezana.

Ver desde el principio María y Hugo celebra 'San Valentín' con una sesión de fotos en exclusiva

Y eso se ve cuando recuerdan sus inicios y les da la risa nerviosa por no ponerse de acuerdo a la hora de decir cuándo fue su primer beso o si se trata el tema de la boda. Una pregunta que les hacen a todas horas y que a María le trae un poco ya por el camino de la amargura: "Yo en vez de estar casada voy a estar cansada", afirma con mucho salero mientras Hugo la pica con retintín diciéndole que "la boda ya está más cerca que del 2012".

La pareja de 'Gran Hermano' habla de sus planes de futuro

Para María 'La Jerezana' no es que sea algo que le vaya a cambiar su manera de vivir, pero sí que sería algo que le produciría mucha ilusión: verse vestida de blanco junto a su familia y los suyos en una gran fiesta. "No veo el momento", dice y, es más, añade que ella todos los días le provoca a base de continuas peticiones: "Yo le pido todos los días a Hugo que se case conmigo". Sin embargo, su insistencia todavía no ha surtido efecto.

De hecho, y aunque la vida es completamente inesperada, la de Jerez de la Frontera ve cada vez más claro otros planes que puede tener el destino para ellos. "Siento que voy a tener un hijo antes de casarme", cuenta tan tranquila y no es casualidad que haya ampliado ya su elenco de nombres. Si en un principio tenía claro que veía a una Manuela junto a ellos, ahora se ha sumado también el de Fernanda y en este debate parece que no entran las opciones de Hugo en juego. Por lo que parece que sus posibilidades de familia van creciendo.

Hasta que esa feliz noticia llegue, la pareja de 'GH 12 + 1' está centrada por ahora en vivir el momento. Rodeados por su familia y por buenos amigos, María y Hugo admiten que la distancia no ha roto su amistad con algunos de sus excompañeros de la casa de Guadalix. Cristian, Pepe Flores, Ari y, sobre todo, Aless Livi y Dani Santos, son los nombres que nos dicen. ¿Volverían a convivir con ellos? Eso sí que se lo piensan más, aunque siendo sinceros, sí que han barajado otro reto televisado en el que participar…

Participar en ‘La isla de las tentaciones’ sería la prueba de fuego para casarnos

Después de haber vivido su segundo confinamiento (el primero llegó en 'Gran Hermano' donde se conocieron) Hugo Pierna y María 'La Jerezana' se ven poniendo a prueba su amor en 'La isla de las tentaciones', afirmando que si llegara la ocasión de vivir la experiencia sería una "prueba de fuego para casarnos".

Dejándonos ilusionados con esa posibilidad en el aire, lo que tenemos claro después de esta sesión es que no podíamos haber escogido mejor compañía para celebrar San Valentín. Lo suyo tiene mérito (y peso) porque van a hacer 10 años juntos, se han recorrido norte y sur y son una de las pocas parejas que entró en 'Gran Hermano' en las que a día de hoy sigue triunfando el amor.

Créditos

Fotografía: Carlos Villarejo

Maquillaje: Mateo Pérez y Alba Arance

Grabación: Marta Berzal

Edición y Montaje: Megamedia