María 'GH 12+1' cumple su sueño y se sincera sobre su relación: "Hugo y yo hemos tenido nuestros vaivenes"

Las puertas de Marhaya Guerrer se han abierto para Outdoor con la jerezana más famosa de 'GH' como anfitriona para enseñarnos la tienda que ha inaugaurado en la localidad gaditana. Cuando se cumplen siete años de su entrada a Guadalix de la Sierra y del comienzo de su relación con Hugo, su compañero de edición por el que le sigue latiendo su corazón, María Sánchez ha afianzado el proyecto empresarial en el que tanta ilusión ha puesto: una tienda de ropa con su propia firma. Con ella nos hemos sentado para hablar de su futuro, de su vida con Hugo ¡y hasta nos ha contado que no le importaría participar en otro reality!.

La andaluza ya lo decía en su vídeo de presentación antes de partipar en el '12+1' del reality de convivencia. "Soy independiente, divertida, consigo todo lo que me propongo, y arraso por donde paso", comentaba entonces, ahora es todo un hecho...

¿Cómo te encuentras actualmente?

Me siento feliz, orgullosa y afortunada, ya que todos mis propósitos de los últimos años se han ido cumpliendo, aunque con algunos baches imprevistos, pero no han podido conmigo, me siento fuerte. Con lucha y constancia todo se consigue.

Cuéntanos un poco qué tipo de diseños podemos encontrar en tu tienda

Al principio, cuando registré mi marca, me centré en diseños hechos a mano que, o por encargo o por la página web, iba trabajando, pero no daba abasto. Sigo cosiendo por encargo a medida también, lo que va saliendo, vestidos de novia, de invitada o de flamenca...

Yo ya sé cómo serán mis vestidos de boda

Entonces di con fabricantes que me gustaban mucho, con buenos tejidos y buenos acabados, y sobre todo precio para todos. También tallas para todas las mujeres, ya que tengo también tallas más grandes. Me gusta mucho asesorar a mis clientas y ayudarlas con sus looks. Puedes encontrar tanto vestidos para bodas, eventos o comuniones, como pantalones vaqueros y camisetas con mi logo, tocados artesanales y complementos. De todo un poco... y si algo no te queda bien te lo arreglo.

¡Vaya exitazo con la web y la tienda física! ¿Lo llevas tú todo?

En tienda estoy yo como dependienta, gestiono la web, preparo los envíos con los paquetes y hago de modelo de mi propia firma, vamos que sirvo tanto para un roto como para un descosido. También cuento con la ayuda de mi madre, que es la que siempre está a mi lado apoyándome en todo. Sin ella nada tendría sentido.

¿Y qué dice Hugo de todo esto?

Eso pregúntaselo a él (se ríe). Él está contento y orgulloso. Él me da muchas ganas para todo, confía en mí.

‘Supervivientes’ es muy duro, aunque yo puedo con todo

¿Cuánto tiempo lleváis ya juntos?

Siete años hicimos en Abril.

¿No hay planes de boda a la vista?

A mí me encantaría, ya que siempre la imagino, pero aún no hay planes en sí. Hugo lleva poco tiempo trabajando y yo con esta nueva aventura. Todo llegará, aunque yo ya sé cómo serían mis vestidos... Hechos por mi madre y por mí seguro....

¿Tenéis pensamiento de aumentar la familia?

De momento no, llevo muy poco tiempo con la tienda, no es el momento para tenerlo, aunque eso sólo Dios lo sabe. Siempre pienso en cómo será mi Manuela, ya que eso lo tengo claro, el nombre. Hay tiempo para todo, y ahora así estamos muy bien. Y si viene pues a su casa vendrá.

Hay vídeos de ‘GH’ que no puedo ni ver

¿Cuál es el secreto para llevar tanto tiempo juntos?

No tengo ni idea, ya que también hemos tenido nuestros vaivenes como todas las parejas. Aunque pienso que es el respeto, la confianza y sentirse uno mismo 100%, que nadie debe cambiarte ni hacerte sentirte pequeñita, y amarse muchísimo. El amor mueve el mundo, Hugo y yo nos entendemos y conocemos muy bien, somos pareja pero también amigos, estamos muy bien juntos. Hacemos un buen equipo.

¿Qué recuerdos tienes de tu edición de ‘GH’?

Todo lo que tengo es bueno, todos los recuerdos son buenos. Fue una experiencia brutal, fue una época preciosa, yo no sabía ni que existía un post ‘GH’, no sabía ni lo que era un bolo hasta que no salí y fui aprendiendo un poco lo que era. Eso ya ha cambiado mucho, ya todos saben lo que hay, en aquella época todo era de otra forma.

Desde que hice el casting hasta el final todo fue maravilloso, me cambió la vida 100%. Yo venía de una época muy mala donde estaba apagada como una velita, estaba muy insegura y me dieron la vida, me hicieron sentir grande, feliz y me dio sin esperarlo, a mi Hugo, que es lo mejor que me ha podido dar 'GH', ni premio ni nada.

Somos la pareja de ‘GH’ que más tiempo lleva juntos

También me dio mucha gente que me quiere mucho, me sigue y me apoya en todos mis proyectos. Me alegran los días la verdad. Puedo decir también que yo en ‘GH’ no jugué nada, no tenía ninguna estrategia, ni me dio coraje no ganar. También pienso que era la edad porque solo tenía 20 años y todo era nuevo. Igual a día de hoy jugaría un poco más. Era muy feliz en esa casa. Y viví todas las etapas porque fui reserva, repesca y finalista.

¿A qué te has dedicado todo este tiempo hasta abrir tu tienda?

Al principio trabajaba de lo que me salía en el post ‘GH’. Estuve de colaboradora, trabajaba de imagen, de lo que me iba saliendo, hasta que poco a poco la racha va pasando, y tienes que tener los pies en la tierra y mirar por ti y por tu futuro.

También estuve una temporada de invierno en Vielha trabajando, y ya luego me puse a estudiar un Grado Superior de Modelismo de Indumentaria en Jerez. Tras eso fue cuando me encaminé en mi tienda, y bueno aquí estamos.

¿Con qué compañeros del reality mantienes el contacto?

Con Aless y Cristian con los que más, los tres hablamos muy a menudo. También tenemos un grupo con todos los compañeros pero que solo se utiliza para felicitaciones de cumpleaños, de bodas o embarazos...

Participaría en ‘GH DÚO’ con mi Hugo

¿De quién guardas un mal recuerdo?

Realmente de ninguno, ya que nada me afectó en aquel momento, aunque hay vídeos que no puedo ni ver, la verdad. Pero nada, el tiempo lo curó todo y no guardo nada malo de nadie.

¿Volverías a participar en un 'GH'?

Sí, por supuesto que participaría, aunque eso no es decisión mía. Al final siempre son los mismos los que van entrando en un reality y en otro, aunque hay gente que está un poco cansada ya de siempre las mismas caras.

Parece que si no estás de actualidad no interesas, pero tampoco te dan la oportunidad de estarlo, yo veo todos los realities y cuando veo caras nuevas me encanta.

Hugo y yo somos pareja pero también amigos, estamos muy bien juntos. Hacemos un buen equipo

¿Y en otro reality?

‘Supervivientes’ es muy duro, aunque yo puedo con todo, aunque tenga poca grasa que perder…

Pues un 'GH DÚO...