La ex de Fabio 'Supervivientes' presenta a su nuevo novio en medio de la polémica: "Amar y ser amada"

Nicole Mazzocato , la exnovia de Fabio, ha decidido presentar a su nuevo amor a través de las redes sociales. La presentación oficial tiene lugar justo después de pedir respeto y no ser relacionada con el concursante de ' Supervivientes '. "Solo hay una felicidad en esta vida, amar y ser amado", ha escrito Nicole, en inglés, en el texto que acompaña a la foto en la que ha presentado a su nuevo amor. Su chico, llamado Thomas Teffah, también ha compartido la imagen y la ha acompañado con tres corazones negros y un #love en muestra de su amor.

Hace tan solo unos días, la exnovia de Fabio reaccionaba a su acalorado encuentro con Violeta en 'Supervivientes' y lanzaba un mensaje en el que ya anunciaba que tenía una nueva pareja: "Tengo alma y modestia. No soporto a los que se humillan o crean escándalo para que hablen de ellos. Esa no es mi vida (...) Tengo otro compañero y estoy feliz".

Sin quererlo, la ex de Fabio se ha convertido en una de las protagonistas indirectas del reality. En primer lugar lo fue por su indiscutible parecido con Violeta, junto a la que Fabio está viviendo una intensa historia en Honduras. También lo ha sido por sus reacciones a las distintas situaciones que han tenido lugar en la isla. A Nicole no le sentó nada bien que Fabio hablara de una "falta de conexión en el sexo con ella" y no dudó en responder en sus redes con un contundente mensaje: "A veces es mejor guardar silencio que arriesgarse a parecer estúpido.