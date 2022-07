Frank Blanco: todo lo que tienes que saber sobre el presentador de 'Ya es verano'

Su nombre completo es Francisco Blanco Escudero , nació en Barcelona el 13 de abril de 1975 y creció de Mollet del Vallès, a 25 km de la capital catalana, y es el menor de tres hermanos. Empezó como locutor de radió allí, en Radio Mollet, y en pero el programa de radio por el que todos lo recordamos fue ‘Anda ya’, el morning show de los 40 principales que entre 2006 y 2012 acompañó en los desayunos a la mitad del país. En total Frank pasó 15 años en los 40, dejó la que había sido “su casa” para presentar ‘Atrévete’ en Cadena Dial, otro morning show. Es imposible no asociar la voz de Frank a las mañanas.

El locutor no podía no formar parte de la nueva forma de consumir radio, los podcast, así que n 2021 ficha por Podimo para presentar un nuevo programa de humor llamado ‘Esto no es lo que era’.