Víctor Clavijo detrás de cámaras: de su matrimonio con la hija de Beatriz Carvajal a la estafa que sufrió

Víctor asegura que tras la ruptura está viviendo una nueva etapa vital . “Me fustigo, pero estoy aprendiendo a fluir. En lo personal, estoy lleno de defectos y los abrazo”, dice.. La ruptura le ha servido para aprender “a ser más detallista, porque me concentro tanto cuando trabajo que olvido las necesidades de los demás. Soy consciente de ello, ahora estoy en proceso de recuperar amistades que había dejado enfriar. Es bonito mantener relación mantener relación con personas que quieres, pero a las que no has podido prestar la atención que merecían”.

El año pasado, cuando ya se encontraba inmerso en el rodaje de la serie que lo devuelve a las pantallas, Víctor copó titulares tras confesar en televisión que había sido víctima de una estafa. Clavijo narró ante las cámaras cómo durante la compra de un móvil nuevo "muy barato" le invitaron a contratar un seguro que por un cotse de 20 euros más le cubría si se perdían los archivos del teléfono o se averiaba. “Al cabo de un tiempo me di cuenta que me estaban pasando cuotas dobles y triples. Habían duplicado y triplicado el valor de la cuota mensual a cantidades de 60 euros al mes". "Me percaté que me habían cobrado 650 euros de más por la cara”. Al intentar tramitar la baja descubrió que esa aseguradora “había estafado a cientos de personas” y que le consta que las cantidades varían entre los “1.000, 2.000 o 3.000 euros”.