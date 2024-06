La sobrina de Isabel Pantoja se encuentra junto a su pareja , el fisioterapeuta David Rodríguez , en el momento más feliz de su vida. En varias ocasiones, Anabel había expresado públicamente su deseo de ser madre pero hasta entonces, las relaciones sentimentales que había tenido la influencer no habían llegado a buen puerto. Con David Rodríguez ha sido diferente. Desde que la pareja anunció que habían iniciado una relación, los hemos podido ver muy felices viviendo entre Córdoba, Sevilla y Gran Canaria , disfrutando de un sinfín de planes y de escapadas románticas, que han culminado con la noticia de que esperan a su primer hijo en común . Anabel está embarazada de cuatro meses y durante este tiempo ha decidido permanecer en silencio hasta que estuviera completamente segura de que todo iba bien en el proceso de gestación. Por ello, la revelación de su embarazo ha sido una sorpresa para todos , mayormente para su círculo íntimo de amigos como Dulceida o Susana Molina que no han dudado en felicitarle por todo lo alto. El sexo y el nombre del bebé se desconoce por el momento , aunque en algunos medios de comunicación ya han asegurado que se sabrá en una fiesta 'gender reveal' que celebrará la influencer en el mes de julio.

A los 28 años comenzó su deseo de convertirse madre algún día y a los 34 años se ha convertido en una realidad, Dulceida espera a su primera hija en común con su pareja Alba Paul. La influencer está embarazada de 21 semanas tras someterse a un proceso de gestación 'in vitro' a través del método ROPA, que ella misma ha contado públicamente: "Empezamos con el proceso de Alba en noviembre. Efectivamente llevo aquí el óvulo de Alba y ha sido un proceso muy bonito. Tenemos mucha suerte porque ha sido a la primera. Estábamos nerviosísimas y todo salió fenomenal". También, ha asegurado que su bebé será una niña pero que aún no tiene decidido el nombre que va a ponerle, aunque quiere que empiece por la letra 'A'. Y ha contado que afronta el momento del parto sin miedos y con muchas ganas: "Estoy expectante y tengo mucha curiosidad y ganas de vivirlo. Mira que he escuchado de todo, pero no sé... me parece algo tan mágico...", ha revelado la influencer.