Se trata de una vivienda muy luminosa, donde destaca el color en cuadros, cojines, alfombras, lámparas y hasta radiadores. En redes sociales Tania asegura que tu casa no es un museo, no obstante, está llena de obras de arte, no solo de artistas de renombre, sino también de cualquier expresión artística de alguno de los miembros de la familia.