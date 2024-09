De Alain Delon a Edmundo Arrocet, las otras conquistas amorosas de Bárbara Rey

Bárbara es una mujer de bandera y sus encantos no solo han seducido a grandes personalidades del Estado, también ha enamorado a los hombres más guapos del cin e. Nadie ha conseguido superar la belleza del recientemente fallecido Alain Delon y Bárbara puede presumir de haberlo conocido de forma íntima. Su affaire llenó páginas y chismógrafos en los años 70 y este verano Bárbara lamentaba su muerte en sus redes sociales. “Mi guapo, mi queridísimo amigo y más. Hoy me duele el corazón. Dios te acoja en su seno. Descansa en paz”, escribió junto a un carrusel de fotografías en las que aparecen juntos.

“En mi fuero interno sabía perfectamente que él me veía como la Bárbara Rey despampanante, de pechuga al aire…", ha declarado ella que no ha escatimado en detalles sobre sus encuentros: "Si hacíamos el amor, que nunca hablo de estas cosas, porque es lógico que se hiciera, llevaba siempre su cordón con el Cristo. Que el Cristo… ¡Madre mía, que pedazo de cabeza del Cristo! Ese cordón, que no era muy largo, enseguida te podía dejar sin dientes en un vaivén de estos y entonces se lo quitaba siempre y lo dejaba en la mesita de noche".

En la memoria colectiva está la noche de amor que Chelo García Cortés y Bárbara Rey desvelaron en Telecinco en el año 2011. Fue tras un polígrafo al que se sometió la periodista y en el que se desveló que las amigas habían mantenido encuentros. "Tú y yo, Chelo, y te quiero, y siento mucho que no me hayan gustado las mujeres porque habría sido mucho más feliz, hemos tenido una noche de amor ", afirmó ella en una declaración que ya es Historia de la Tele.

Hace ya casi 25 años Bárbara sorprendió al mundo anunciando que bebía los vientos por Frank Francés, un profesor de pádel varios años más joven que ella. Aquella fue una relación efímera pero muy mediática: Cuatro meses presentarlo en sociedad, lo dejaban. "Lo he pasado muy mal porque le he querido mucho. Pero ahora estoy contenta de haber descubierto que no me quería. En algunos momentos me sentí como si fuese… no voy a decir una vieja pero sí mayor de lo que soy”, explicó la actriz.