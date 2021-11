La vedette y la colaboradora de 'Sálvame' se enfrentaron por un 'PoliDeluxe' en 2011

Bárbara Rey protagonizaron una reconciliación épica en 'Sábado Deluxe'

La madre de Sofía Cristo confirmó una noticia que hizo historia

Hay momentazos televisivos que deberían estar marcados de por vida en los calendarios o incluso formar parte de la lista de festivos nacionales por su trascendencia mediática, como es el caso de la efeméride que queremos recordar este jueves en ‘Unplugged’.

Hace justo una década, el 18 de noviembre de 2011, asistimos a un momento de lo más emotivo que se grabó a fuego en la memoria de todos los espectadores de ‘Sábado Deluxe’. Después de varios días enfrentadas, Bárbara Rey y Chelo García-Cortés protagonizaron un reencuentro épico.

Una escena en la que ambas se reconciliaron en directo y en la que confirmaron uno de sus secretos mejor guardados. Recordamos la histórica noche en la que Bárbara Rey afirmó que había tenido una “Noche de amor” con la colaboradora de ‘Sálvame’.

El enfado de Bárbara Rey con Chelo García-Cortés

En 2011, Chelo García-Cortés se puso los cables de la máquina de Conchita en ‘Sábado Deluxe’ para responder a algunas preguntas de lo más comprometidas sobre su vida privada y, entre ellas, había una que apuntaba directamente a su relación con Bárbara Rey.

Jorge Javier Vázquez le preguntó a la colaboradora de ‘Sálvame’ si había tenido “relaciones sexuales” con la vedette. Ella lo negó y el ‘PoliDeluxe’ determinó que mentía. Es cierto que Chelo García-Cortés no dio detalles de sus encuentros, pero el simple hecho de que respondiera a esa pregunta hizo que Bárbara Rey se pillara un enfado monumental.

El reencuentro de la vedette y la colaboradora

Días después del polémico ‘PoliDeluxe’ que enemistó a Chelo García-Cortés con Bárbara Rey, las amigas, que estaban en pie de guerra, acudieron al programa de las noches de Jorge Javier Vázquez para verse las caras y aclarar sus diferencias.

Lejos de enfrentarse o protagonizar una guerra mediática, ambas nos regalaron un emotivo momento, en el que hubo perdón: “A pesar del ‘poli’, te sigo queriendo”, dijo la madre de Sofía Cristo muy emocionada.

Bárbara Rey se mostró muy dolida explicó el motivo de su enfado con la colaboradora de ‘Sálvame’: “A mi no me dolió que te preguntaran por mí en el ‘poli’, me dolió que fuiste tú quien permitiste que lo hicieran. Debiste llamarme para decidir juntas qué era lo mejor para las dos”, aseguró la vedette.

Bárbara Rey confirmó su “noche de amor” con Chelo

Con la emoción a flor de piel, Bárbara Rey siguió enumerando los motivos por los que estaba molesta con Chelo García-Cortés: “Un día nos dimos la palabra de que lo que hubiera pasado entre tú y yo iría a la tumba contigo y conmigo”, afirmó la madre de Sofía Cristo.

Fue entonces cuando, con las lágrimas a punto de brotar de sus ojos, pronunció esa mágica frase que se quedó en la memoria de todos y que, de inmediato, pasó a formar parte de la historia de Telecinco y la televisión española.

“Es verdad, el ‘PoliDeluxe’ no miente. Tú y yo, Chelo; y te quiero, y siento que no me hayan gustado las mujeres porque habría sido más feliz; hemos tenido una noche de amor”., dijo Bárbara Rey antes de fundirse en un precioso abrazo con la que fuera amiga de Isabel Pantoja.

Quién dio el primer paso en su romance

Jorge Javier Vázquez quiso indagar un poco más en el bombazo que la vedette acababa de confirmar y le preguntó por quién había sido la primera persona que había dado el paso para que fluyera aquel idilio.

“Fue una cosa que surgió, porque no pensamos en ningún momento que ocurriría eso. Ella se quedaba en mi casa, yo vine de trabajar y surgió (…) Me dio un masaje en los pies, nos miramos, nos tocamos, nos acariciamos y surgió”, dijo la madre de Sofía Cristo.