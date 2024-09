El 2023 fue uno de los años más importantes para Tamara Falcó, juez de 'Got Talent', quien además de pasar por el altar con Iñigo Onieva, también se compró su primera casa , una que es verdaderamente especial y que se ha convertido en el nidito de amor de la pareja. Se trata de un ático de 190 metros cuadrados, con terraza y piscina en el residencial The Collection by Kronos Homes en la prestigiosa urbanización Puerta de Hierra de Madrid y está valorada en 1,5 millones de euros.

