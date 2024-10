Los novios hicieron gala de su buen gusto luciendo unos modernos y exclusivos trajes de Dolce & Gabbana , un look de lo más arriesgado que no dejó indiferente a nadie, pues ambos lucieron hasta coronas. La llegada al enlace quedará para los anales de la historia pues llegaron volando en helicóptero.

La pareja protagonizó varias coreografías de la temática de la boda y no dudaron en hacerse un tatuaje en el corner del tatuador, con la inicial del uno en el otro. La tarta nupcial cortada con hacha y los dulces no pasaron desapercibidos en un catering que pocos olvidaran.

"Más que una boda soñada ha sido una celebración del amor. No nos casamos por los papeles, me caso porque quiero celebrar con toda mi familia y con mis seres queridos que he encontrado al hombre de mi vida”, aseguraba Pelayo. No obstante, a pesar de que estaban hechos el uno para el otro la pareja daba por terminado su matrimonio unos años después.