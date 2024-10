Rebeca Jiménez , más conocida como La Rebe de 'Los Gipsy Kings' , ha protagonizado una de las relaciones sentimentales más mediáticas junto a su marido José Navarro . Desde que apareció de adolescente en el reality de televisión, no ha dejado de mostrar su vida privada y las diferentes etapas sentimentales por las que ha pasado: su escapada, el embarazo y el nacimiento de su primer hijo, la separación de tres años con su pareja, su gran boda gitana y su increíble momento vital actual.

Recientemente, Rebeca ha querido dar más detalles del día en el que se escapó de su casa. La joven se montó en un autobús con la ayuda de sus dos primas, Lucía y Chenoa, y viajó hasta Mérida donde se encontró con José. Ahora, ha vuelto a esa misma ciudad varios años después. "Volvemos al sitio adonde nos escapamos José y yo. Hemos pasado por los mismos sitios. Esa noche cenamos burguer, ¡cómo no! Con miedo por si mi familia me daba o no... Pues, bueno, después de tanto tiempo vuelvo a comer en el mismo sitio con un hijo y un perrito. ¡Qué emoción!", ha asegurado la influencer en sus redes sociales.