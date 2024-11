Cronología de la relación de Raquel Bollo con el clan Pantoja: desde Chiquetete hasta su guerra con Isa

Un año después de que Isa Pantoja diese a luz a su hijo, tuvo lugar un fuerte distanciamiento entre Raquel y el clan de Cantora . Primero se distanció de la matriarca, aunque nunca han querido decir los motivos de aquello. "Sé por qué se enfadó conmigo, pero no lo voy a contar nunca. Es algo que se quedará entre nosotras", señaló en su momento.

Meses después tuvo lugar una bronca con la hija . El enfado surgió a raíz de una foto en Twitter que Isa publicó con Luis Amaya, ex de Raquel . Junto a la foto un texto presuntamente inocente: "las mejores papas con carne en casa del tito Luis".

Sin embargo, el pie de foto desató la ira de Bollo, que acusó a la joven de "provocación" . "Pero yo voy a seguir defendiéndote, porque respeto, quiero y adoro a tu madre", dijo Raquel. Isa Pantoja también se pronunció y dijo que a su madre no le beneficiaba "tener amigos que le tiraran flores por el suelo".

En 2021, tras la muerte de doña Ana, fue la ex mujer de Chiquetete quien medió con el hijo mayor de Isabel Pantoja para que fuera a dar el pésame a su madre . Raquel actuó en contra de los deseos de Agustín Pantoja quien, a través de Anabel, transmitió a sus sobrinos que no serían bienvenidos en Cantora. Parece que aquello también enturbió sus relaciones con la cantante.

Bollo rompió los lazos que mantenía con motivo de la participación de sus hijos en 'Supervivientes 2023'. Bollo estaba muy molesta porque la 'influencer' no apoyó de la misma manera a sus hijos que a Asraf Beno, pareja de Isa . Raquel envió unos mensajes muy duros a la sobrina de Isabel que sentaron fatal en el seno del famoso clan.

Según palabras de la propia Raquel, con su comadre Isabel existe una relación simplemente cordial. Defiende que no se debe a ningún enfado entre ellas, sino a la apretada agenda que mantiene le impide seguir en contacto con la artista.

"Yo lo que quiero es que ella esté feliz y esté bien, eso es lo que importa" dijo la pasada primavera que enfatizó que siempre se alegrará de su felicidad aunque ya no sean amigas íntimas. Con quien está en guerra abierta es con Isa, por eso esta noche estará presente en el plató del programa. Su intención es la de arrojar luz sobre los episodios vividos en la finca familiar que relató Isa Pantoja y que la invitada vivió junto a la cantante. Bollo asegura que "me duele que se cuenten situaciones terroríficas y muy fuertes que no han sido así".