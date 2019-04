La mujer de Bertín Osborne muestra la lucha diaria de su hijo Kike con un vídeo: "A por todas"

Tal y como contó el propio Bertín Osborne, Fabiola tuvo una infección de listeria estando embarazada. Esta enfermedad se la pasan al feto las mujeres embarazadas, lo que le ocurrió en su caso. Al presentador de 'Mi casa es la tuya' y su mujer les llegaron a decir que no viviría más de 2 años y que no había nada que hacer. Sin embargo, con mucho esfuerzo cada día, Kike sigue luchando como un campeón y ha sido Fabiola la que ha querido mostrarlo con un emotivo vídeo que ha compartido a través de su perfil de Instagram.

Kike está hecho todo un luchador y tal y como contó Bertín Osborne durante su visita a 'Sábado Deluxe', "no llora ni se queja, siempre está besándote y abrazándote". Bertín explicó que la capacidad de sacrificio que tiene una madre, en referencia a su mujer, no la tiene un padre. Además, aseguró que son muy optimistas con su hijo Kike y que su máxima preocupación es el día que ellos no estén.