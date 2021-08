Y es que, aunque la joven se muestra muy segura de sí misma en sus redes sociales, ha reconocido que hay una parte concreta de su cuerpo con la que no se siente a gusto . “Tengo mucho complejo con mi pecho y tengo que tener mucho cuidado cuando me hago fotos”, ha revelado.

La ex de Álex Bueno ha confesado que está deseando pasar por quirófano de nuevo para someterse a una reducción de pecho y acabar así con su complejo. Además, ha desvelado los detalles de su primera operación de pecho. “Yo tenía bastante pecho y me gustaba. Bajé de peso y mi pecho acabó vacío, por eso me operé”, ha explicado.