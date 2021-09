Y es que, los seguidores de Fiama han querido saber si ha roto con su novio y ella ha decidido aclararlo a través de su perfil oficial de Instagram. “Es la pregunta que más me estáis haciendo. Suena bastante irónico que en mi último episodio de ‘mtmad’ dijera que quería tener un bebé y ahora diga esto. Hugo y yo no estamos juntos ”, ha confesado la joven.

Por su parte, Hugo también se ha pronunciado en sus redes sociales tras romper con Fiama y ha lanzado un contundente mensaje a las personas que critican a su exnovia: “No habléis de lo que no sabéis. No tenéis ni idea de cómo es Fiama. Es la mejor persona que he conocido en mi vida. Yo me quedo con su corazón, que no sabéis lo grande que es con lo pequeñita que es”.