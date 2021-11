El colaborador de 'El programa de Ana Rosa' no oculta que está feliz junto a Hugo Fuertes

El atractivo modelo ha confirmado que Antonio Rossi es el primer hombre del que se ha enamorado: "Hasta ahora he estado con chicas"

Antonio Rossi ha guardado con mucha discreción que está enamorado, pero la felicidad que siente es difícil de esconder y tiene nombre y apellidos: Hugo Fuertes. Este joven modelo de 24 años le ha roto los esquemas al colaborador de 'El programa de Ana Rosa' y empieza a ser ya frecuente no solo verles juntos, sino también haciéndose declaraciones de amor abiertamente.

Lo que hasta la fecha había sido el comienzo de un romance que sabían muy pocos es ya un tema vox populi. El colaborador asiduo de los programas de Telecinco no lo oculta y la prueba de ello es que sus stories se han convertido en testigos de excepción de los apasionados besos en su viaje a Roma. Pero, ¿quién es Hugo Fuertes? Es el momento de conocer a fondo al novio de Antonio Rossi y en Outdoor os contamos todo:

La nueva ilusión del periodista es un joven que muestra mucho de su día a día en sus redes y, precisamente en este lugar, es donde él mismo ha querido aclarar lo que siente por esta relación. Familiarizado con las cámaras por su interés en el modelaje y por haberse subido en los escenarios como bailarín, la televisión y fama de su chico sí que son aspectos nuevos para Hugo Fuertes. Pero eso lejos de intimidarle los ha adoptado con total naturalidad y así de libre se muestra ante sus seguidores.

Antonio Rossi, la primera experiencia gay de Hugo Fuertes

"Hasta ahora he estado con chicas. Ha llegado Antonio y eso no cambia nada (bueno sí, que me hace más feliz que antes). No hay que ser una cosa u otra. Me enamoro de las personas, no del sexo. Muchos de vosotros veis un evento de todo esto, yo lo veo una normalidad", ha expresado ante las preguntas que le han hecho.

Y no solo eso, el joven que trabaja en la actualidad en su empresa familiar llevando la web y redes sociales, ha puesto en palabras lo que siente por el colaborador de 'El Programa de Ana Rosa'. Hugo Fuertes ha reconocido que el periodista llegó por sorpresa a su vida, pero que ahora solo desea que se quede en ella. "Si lo buscas, no lo encuentras", le ha escrito a Rossi en su particular declaración de amor. Con esto ha zanjado que no le importa el qué dirán respecto a este punto ni tampoco a la diferencia de edad (se llevan diecisiete años).

Hugo Fuertes, un hombre de currículum renacentista

Si ha quedado claro que Hugo Fuertes está colado por Antonio Rossi, también lo está, el hecho de que el atractivo influencer se ha reinventado de muchas maneras. Sus primeros pasos más que andando fueron bailando, tal como se puede apreciar en su perfil de Instagram. Tras dejar la danza se ha dedicado a al empresa familiar, pero está estudiando también Organización de Eventos de Lujo con Vogue y Conde Nast y empezando con proyectos de modelaje.

Y, desde luego que el posar ante la cámara no se le da nada mal por lo que él mismo sube a diario en sus redes, pero también le gusta estar detrás de las cámaras. La mejor prueba de ello es que tiene otro perfil en Instagram (Hugo’s View) en el que según sus propias palabras recoge con su Canon "todo lo que ve y le puede parecer interesante". Ahí entran esas fotografías en las que él no aparece, pero en donde se ve su talento más artística.

Por si todo eso fuera poco, el novio de Antonio Rossi trata que en su poco tiempo libre no le falte una buena tanda de ejercicios de gimnasio. A Hugo Fuertes le gusta ejercitarse regularmente y tiene un fondo físico a prueba de 'Supervivientes' (una cuestión que, por cierto, también ha abordado ante las preguntas de sus seguidores): "Las pruebas las bordaría, pero quien me conoce sabe que no puedo con los bichos ni con la suciedad. No aguantaría ni una semana".

Mucho más cómodo está siempre a la hora de escoger un destino en un mapa para lanzarse a una nueva aventura. Con Antonio Rossi ha viajado a Roma y no es algo de casualidad. Al joven modelo le encantan los lugares paradisíacos, pero si tiene que elegir prefiere las "ciudades con historia". De ahí que la elección de Roma no haya sido una casualidad y, por el contrario, sea el primer capítulo para escribir su historia de amor.