Antonio Rossi no es el único: otros famosos de Telecinco que apostaron por el injerto capilar

Antonio Rossi ha sido el último en someterse a un injerto de pelo: antes de él hubo otros famosos telecinqueros

Cada vez son más los rostros de Telecinco que se apuntan a esta revolucionaria cirugía de moda

Antonio Rossi ha decidido acabar con uno de sus complejos y ha aprovechado estos días de descanso para regresar a 'El programa del verano' con su metamorfosis hecha. El periodista se ha puesto pelo y ha querido que todos seamos testigos de su cambio de look. Su ausencia estos días se debía a que estaba recuperándose del injerto capilar al que se ha sometido, una cirugía muy común entre los famosos de Telecinco.

Todavía con la cicatriz en la cabeza y la sorpresa de la presentadora, Patricia Pardo, que reaccionaba al ver el injerto de Rossi, el colaborador de este programa de las mañanas confesaba su secreto: "Me he puesto pelo", decía con la sonrisa en la cara y no tardaban en llegar las primeras reacciones. Desde su aire a lo 'Prison Break', tal como el mismo periodista bromeaba hasta las nuevas oportunidades que a partir de ahora le dará su pelazo. ¡Todo muy comentado!

Tras su revelación en directo, Antonio Rossi publicaba después una imagen suya en Instagram en la que presumía de su decisión y del nuevo look que luce siete días después de su intervención. "Sin trampas ni cartón", así ha comenzado en tono de humor una publicación que llevaba tiempo esperando que viera la luz. "Hoy. Ni tan mal mal, casi recuperado totalmente y sin entradas". Un mensaje con el que ha querido agradecer al equipo médico por el resultado que luce ahora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Antonio Rossi (@antoniorossi_oficial)

Él no es el único que ha confiado en la ciencia y en el bisturí para ver de nuevo repoblada su cabellera. El injerto capilar es algo muy recurrente entre los rostros más famosos. Cada vez son más los telecinqueros que han decidido poner fin a la carencia de pelo sometiéndose a esta revolucionaria cirugía que está tan de moda.

Joaquín Prat, un "cliente satisfecho" con su nuevo pelo

Uno de esos "clientes satisfechos" con su nueva melena es Joaquín Prat. El presentador de 'Cuatro al día' con tono de humor lo confesaba así y explicaba el remedio que había puesto para una preocupación por su caída que cada vez era más notable, especialmente en las entradas.

En un principio él no tenía pensado contarlo en público, pero al ver su gran resultado se marcó un Antonio Rossi e hizo la revelación en el programa de la mañana en directo: "Yo no jugaría a ahorrarme mil o dos mil euros... Ahorras un poco más o pides un préstamo y vas donde sabes que te lo van a hacer bien", explicó de su experiencia en 'El programa de Ana Rosa'. Un injerto de pelo al que se sometió en el final del 2017 y por el que ahora presume de rizos y de poblada melena.

José Antonio Avilés luce melenaza tras pasar por el quirófano

Si algo le sirvió a José Antonio Avilés su experiencia en 'Supervivientes' fue para replantearse su problema con el pelo. A su regreso a España fue una de las primeras cosas que resolvió y además le sirvió para estar un poco más desaparecido y ajeno a las críticas. A través de sus redes sociales dio el campanazo y fue como el andaluz dejó ver su cabeza mucho más poblada de pelo.

El colaborador de 'Viva la vida' dio un giro radical tras alcanzar esta meta. No solo ha pisado con las fuerza los platós y ha sembrado nuevas polémicas, sino que ahora disfruta pasándose el peine y presume de melena: "Me he quedado perfecto. Esto es una obra de arte del doctor Gómez Villar, de la clínica Livet", fueron sus primeras palabras en las que no faltó ningún detalle de su operación y de todo el proceso de recuperación.

Pablo Moya dejó atrás al "calvo de 'La isla de las tentaciones'"

El drama de Pablo Moya con su cabello le llegó muy pronto. "Yo empecé a perder el pelo a los 22 o 23 años y me creaba mucho complejo", confesó el exconcursante de 'La isla de las tentaciones' en un vídeo en exclusiva para mtmad. Decidido a cambiar su imagen y a empezar de cero tras su ruptura con Mayka en República Dominicana, el murciano tuvo claro que el primer paso por el bache era acabar con su complejo y así hizo el pasado mes de noviembre.

"Me quitaron 3.440 folículos de la parte de atrás cabeza, pero está tan bien hecho que no se nota que me han quitado ningún pelo", comentó. "Al principio es incómodo porque no puedes hacer muchos movimientos con la cabeza y hay que llevar mucho cuidado". Pero después de esas primeras semanas su resultado es de lo más evidentes tras lanzarse al injerto capilar. ¡Ahora le da hasta para peinarse para atrás!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de PABLO MOYÁ (@pablonezz)

Alessando Livi, cansado de la gorra, apostó por el injerto capilar

Otro que también decidió pasar por el quirófano para cambiar de manera radical un aspecto muy concreto de su físico como es su pelo ha sido Alessandro Livi. El que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' se ha puesto en manos de los expertos de clínicas 'Livet' (la misma que la de José Antonio Avilés) para apuntarse también a la moda del injerto de pelo.

De manera inesperada, el novio de Patricia Guimeras tomó está decisión. Si había superado todas las tentaciones, ¿cómo no iba a dar el paso del injerto capilar? El italiano se lanzó con más de 2.000 folículos nuevos en las entradas y la coronilla que tal como él mismo manifestaba, "ya empezaban a clarear".

La magia del Maestro Joao también se nota en su nuevo pelo

La fórmula de la eterna juventud parece que la tiene el Maestro Joao. El exconcursante de 'GH' luce ahora más que nunca un aspecto rejuvenecido gracias al implante capilar al que se sometió en Estambul hace dos años. El vidente se puso en manos de los médicos turcos para resolver su problema con la caída de pelo y el resultado en él es más que evidente.