Desde que saltara a la fama tras su polémica participación en ‘La isla de las tentaciones’, Estefanía no ha dejado de compartir todo tipo de contenido en sus redes sociales: desde sus cambios de look, pasando por sus planes familiares y hasta sus altibajos personales y emocionales. Y es que, si por algo ha conseguido enganchar al público, es por su transparencia y su naturalidad a la hora de compartir no solo los aspectos más bonitos de su vida, sino también los más crudos.