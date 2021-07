Inma Campano sufre fenómenos paranormales en casa y termina en el hospital: "Estoy aterrada"

Cuando pensábamos que Inma Campano no podía sorprendernos más, un cúmulo de sucesos paranormales acaban irrumpiendo en su vida y terminando con la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' en el hospital.

Inma no ha dudado en relatar su experiencia 'con el más allá' , pero la cosa no ha quedado ahí. Las luces de su casa y la televisión también han empezado a encenderse y a apagarse solas y su cuerpo ha acabado lleno de erupciones cutáneas tras las que ha tenido que acabar visitando el hospital de urgencias.

La también exconcursante de 'Solo/sola reality' ha tenido que llamar a familiares y amigos, como Bea Retamal y Dani Primo, para contarles su frustración. " Me están pasando cosas superfuertes , por eso llevo todo el rato desconectada", comenta haciendo referencia a los fenómenos extrasensoriales que la han dejado paralizada.

Ante estos sucesos, los amantes de lo esotérico no han dudado en ponerse en contacto con l a ex de Ángel de los Santos . Y es que, para ellos, dentro del mundo de los espíritus, existen algunas entidades malignas que bien podrían haber causado a Inma estos problemas.

Son conocidos como "parásitos", entes astrales que se aferran a determinadas personas, chupándoles la energía, consumiéndolas y llegando incluso a provocar daño físico en casos extremos. "Estoy intentando no tocar mucho este tema porque estoy bastante asustada, uno de los motivos por los que no pude dormir anoche fue, aparte del picor, por las cosas que pasaron y no paran de pasar, como algunas que visteis y son difíciles de creer", explica mientras contesta precisamente a uno de sus seguidores.