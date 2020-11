Ángel de los Santos ha dejado en shock a sus seguidores lanzando en sus redes sociales un par de dardos envenenados dedicados a Inma Campano que no han pasado desapercibidos para nadie. El que fuera uno de los concursantes de la última edición de ' La isla de las tentaciones ' ha mandado un monumental zasca a su ex tras la publicación de un vídeo en el que le vemos besándose apasionadamente con Chabeli Navarro .

Aunque el sevillano no se ha lanzado a confirmar oficialmente su relación con la ex de Antonio Tejado, lo cierto es que el romántico beso, que vio la luz a través de las redes sociales de Amor Romeira, habla por sí solo. El aspirante a guardia civil se encuentra en un buen momento personal, eso es evidente y sus diferentes interacciones a través de las redes sociales no hacen otra cosa que confirmar esa buena etapa.