Y es que, las secuelas de la alergia en el rostro de Inma han sido tan fuertes que la joven no podía ni abrir uno de sus ojos completamente. “Me daba vergüenza grabarme la cara y me he puesto mascarilla”, ha señalado la joven en el texto que acompaña a las historias de Instagram que ha compartido con sus más de 547.000 seguidores.