Un nacimiento, una depresión y su vuelta a los focos : El 2018 de Irene y Kiko Rivera

El DJ se sometió a una intervención para bajar peso a finales del año pasado. Y no lo hizo en la intimidad porque Kiko Rivera decidió compartir con el mundo todo su proceso a través de un vídeo en su canal de Youtube. Esta intervención marcaría el año, no sólo del cantante, sino de la pareja formado por él e Irene. Un año que no ha sido nada fácil para los sevillanos, en el que ha habido alegrías y penas, pero que termina con una buenísima noticia: poder ver a una de las parejas más mediáticas de Telecinco en un realilty.