Irene Rosales confiesa estar "destrozada": "Mi madre era mi todo, tengo que seguir adelante por ella"

Confiesa que aún se encuentra en proceso de pasar página tras el fallecimiento de su madre.

Irene Rosales ha recibido el cariño y el apoyo de todos sus compañeros de 'Viva la vida' a su regreso. El reciente fallecimiento de su madre ha significado un duro golpe en su vida y confiesa estar "destrozada". A le pregunta de cómo se encuentra que le ha formulado Emma García, Irene ha contestado "si te digo que estoy bien, te miento".

"Mi madre era mi todo, de repente en dos meses y poco se ha ido. Me llevo la pena y a la vez la alegría de que se fue conmigo a solas, en casita. Me mata por dentro pero también me llena", ha asegurado, visiblemente emocionada.

"Tengo dos niñas y un marido y tengo que continuar. Me siento culpable por la circunstancia, le escribí al director por venir lo antes posible pero me pregunte '¿haré algo malo?' O cuando salgo con mis amigas me pregunto si estaré haciendo algo malo", se pregunta la colaboradora.

Pero pronto llega la conclusión de que tiene que pasar página y recibe el apoyo de todos sus compañeros: "Tengo que seguir adelante por ella. Necesito mi tiempo pero también tengo derecho de tener mis momentos de llorar".

El mensaje de apoyo de Kiko