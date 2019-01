Isa Pantoja habla por primera vez de las adicciones de Kiko: “Mi madre no le dejó ingresar en un centro”

Ahora, Isa Pantoja, muy molesta por las críticas que está vertiendo su hermano sobre ella dentro de 'GH DÚO', ha ofrecido una entrevista en exclusiva para 'Lecturas' donde ha hablado sobre el problema de su hermano y de lo dolida que está con Kiko Rivera por lo está hablando sobre ella dentro de la casa: "A Kiko le daba vergüenza y mi madre no quiere nunca que nadie sepa nada”, ha explicado Isa.

Una de sus confesiones más llamativas ha sido que ella no supo nada hasta ahora. Isa Pantoja ha sorprendido con estas palabras: "Si me cuentan lo de la adicción de Kiko me muero. Prefiero haberme enterado ahora que ha pasado. En el momento lo hubiera pasado muy mal".