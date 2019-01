Jorge Javier vive su peor encontronazo en Tenerife: “Una camarera me humilló”

¿Crees que después de veinte años de carrera me puedes decir que soy antipático porque me niego a hacerme una fotografía?

Sin haberse quitado todavía la primera puñalada de la camarera a su negativa y, con cierto nivel de incredulidad todavía por la violenta situación, Jorge Javier daba respuesta a la mala contestación: "Perdona, ¿crees que después de veinte años de carrera me puedes decir que soy antipático porque me niego a hacerme una fotografía?" le espeto el presentador, a lo que la camarera también tuvo para ello una rápida respuesta:

Me parece que con los selfies me usan como un objeto de narcisismo

"Me parece que con los selfies me usan como un objeto de narcisismo de la gente, para que puedan conseguir likes. Es curioso porque los mayores me dicen que les encantan mis canciones y ya está; pero los jóvenes, sin decir ni buenas tardes, me preguntan si se pueden hacer una foto conmigo. Y yo digo no", es la sentencia radical del cantante.