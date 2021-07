"Zoe llevaba unos días ingresada otra vez, no comía y tenía vómitos y diarrea. Dio positivo en Panleucopenia ", cuenta mientras revela que la causa de la muerte de la gatita ha sido este virus altamente contagioso en felinos. "Le hicieron transfusión de plasma y estuvo con más medicación. Anoche tuvo un vómito muy fuerte, no pudo expulsarlo todo y se le fue a los pulmones. No podía respirar bien y cuando llegué a verla ya había fallecido ", lamenta.

"Rest in Paradise, baby", "Descansa en el paraíso, bebé", escribe junto a un post en el que se despide de su pequeña gatita. Una imagen que ya acumula miles de 'me gusta' y en la que Julia Janeiro – a diferencia de lo que ocurre en sus fotografías más personales- ha decidido dejar abiertos los comentarios. "Lo siento mucho, un abrazo", "has hecho todo lo que has podido" o "la has cuidado lo mejor que has podido hasta el último momento" son solo algunos ejemplos de las cientos de condolencias que aparecen junto a la publicación.