Julia Janeiro dedica su post más personal al hombre de su vida: su padre

Desde que cumpliera 18 años, la popularidad de Julia Janeiro no ha dejado de crecer. Su perfil en redes está perfectamente estudiado y cuidado. Previo a su mayoría de edad, la joven tenía ya las herramientas para convertirse en una auténtica influencer y, aunque por el momento parece que está centrada en sus estudios y no colabora con las marcas, su perfil podría ser un gran altavoz para las mismas. Julia no suele compartir imágenes personales en su feed. De hecho, la gran mayoría son posados de sí misma o imágenes 'de relleno' que sirven de inspiración y armonizan la página. No obstante, Juls ha decidido romper su propia norma y publicar su primera imagen con Jesulín de Ubrique.