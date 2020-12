Los fans del extronista de ‘MyHyV’ han querido saber cómo se lleva con Fiama actualmente y él no ha dudado en aclarar sus dudas de forma pública. Y es que, aunque su relación con la influencer no acabó como él esperaba, a día de hoy ha conseguido arreglar sus diferencias con la que un día fue el amor de su vida.

Cuando le han preguntado por su relación con la joven, esta ha sido su sorprendente respuesta: “Hablamos y creímos que algo que fue verdadero, y que nos quisimos tanto, no podía acabar con esas guerras tan dañinas. Así que sí, a día de hoy nos llevamos bien”.

Por si esto fuera poco, Álex Bueno se sinceraba sobre su relación con Fiama hace tan solo unos días y desvelaba que ha sido la persona que más le ha marcado en el amor. “Es la única persona por la que he hincado la rodilla. Fue una relación con sus cosas buenas y malas y, aunque acabamos fatal, es la persona que más me marcó”, señaló.

Álex Bueno y Fiama rompieron tras su paso por 'La isla de las tentaciones'

Con sus palabras, el madrileño ha dejado claro que su relación con la influencer en este momento es buena. Sin embargo, esto no siempre ha sido así. Cuando los dos decidieron poner punto y final a su relación, sus miles de seguidores pudieron verles muy enfadados y distantes a través de las redes sociales. Él fue el encargado de desvelar el motivo real de su ruptura y aseguró que tenía “idealizada” a su exnovia.

Entre confesión y confesión, Álex Bueno también ha revelado que busca una chica que no altere ni su paz ni su tranquilidad. Además, el exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ ha hablado sobre el tiempo de descanso entre distintas relaciones sentimentales: “He aprendido que es esencial. Cuando una relación termina tienes que ir viendo poco a poco que errores has cometido para entenderlos y no volver a cometerlos. Si repites patrones, repites resultado".