La ganadora de 'GH VIP' tiene miedo de engordar tanto como lo hizo con Mati

Laura Matamoros aumentó 30 kgs con su primer embarazo

Laura Matamoros se sube a la báscula tras el verano. Embarazada de su segundo hijo y después de haber engordado 30 kilos con el primero, la ganadora de 'GH VIP' revela cuánto peso ha ganado en los últimos meses y muestra su preocupación ante la idea de poder repetir un aumento de peso tan significativo como el anterior.

A Laura Matamoros siempre le ha gustado cuidarse. La hija de Kiko Matamoros suele llevar una vida bastante saludable, practicar ejercicio y llevar una alimentación sana – aunque también se permita sus caprichos y excesos de vez en cuando. Este verano, la influencer tampoco se ha relajado y, aunque ha disfrutado de todos los antojos que ha querido, ha tratado de tener la mente fría para no engordar demasiado.

Laura, que acaba de entrar en su último trimestre de gestación, lleva varias semanas bastante hinchada. La retención de líquidos es un problema que le está afectando bastante y que también sufrió cuando se quedó embarazada de su hijo Matías. En el último mes, la también exconcursante de 'Supervivientes' asegura haber engordado 4 kilos. Un significativo aumento que no deja de hacerle gracia teniendo en cuenta que durante su primer embarazo subió 30 kilogramos.

"Se me está poniendo cara de mamá, muy gordita ya", explica a través de sus stories después de compartir una imagen de su rostro hinchado y otra de su desayuno (un plato de sandía). "Quiero ponerme en plan detox, pero vengo a la oficina y aquí la amiga pide empanadillas venezolanas… no sabéis lo buenas que están. Plan detox poco. Están demasiado buenas y no me importa nada seguir comiéndolas, no me siento nada mal", dice mirando a cámara poco después, mientras se ríe por el poco tiempo que ha conseguido mantener en pie su promesa.

La comunidad de seguidores de la hija del colaborador de 'Sálvame' pronto se ha volcado con ella para charlar sobre el aumento de peso durante el embarazo, algo completamente normal pero que tampoco hay que descuidar. "Las que me estáis escribiendo sobre lo que se engorda o no en el embarazo, he de recordaros que yo, en el primero, engordé 30 kilos. Así estaba. Sobre todo era líquido. Ahora me río, pero en su momento no lo veía. Fue muy heavy", comenta entre risas.

