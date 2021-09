Con una sonrisa enorme en la cara, la influencer ha contado a sus seguidores que ha visto la carita de su bebé muy bien y se ha quedado muy impresionada al sentirle tan cerca y con tanto detalle: "He alucinado porque en cuatro semanas lo que ha cambiado. No me acordaba de lo rápido que evoluciona todo", ha dicho muy emocionada.