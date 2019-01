Laura Matamoros confiesa que ha perdido 30 kg y los duros momentos que ha vivido

telecinco.es

La hija de Kiko Matamoros y colaboradora de 'GH DÚO' y 'MyHyV' ha concedido una entrevista para la 'Revista Clara' donde ha desvelado detalles hasta ahora desconocidos de su reciente maternidad. Tras anunciar su ruptura con Benji Aparicio, Laura Matamoros ha explicado cómo ha perdido los 30 kilos que ganó durante su embarazo y ha confesado que le encantaría volver a ser madre.

Ha pasado menos de un año desde que Laura Matamoros se convirtiera en mamá del pequeño Matías. La influencer se ha sincerado sobre su experiencia como madre primeriza con varias confesiones. "La maternidad está absolutamente sobrevalorada. He recibido muchas críticas por decir lo que pienso. Hablaba con muchas mamás y me decían que la maternidad era maravillosa y yo pensaba: o me están contando una película o me estoy volviendo loca, porque mi experiencia no estaba siendo así de idílica", ha asegurado la que fuera finalista de 'Supervivientes'. Si quieres conocer todos los detalles, ¡dale al play del vídeo!

En medio de su ruptura con el padre de su hijo, y tras ser preguntada por una próxima maternidad, Laura ha confesado que le encantaría tener más hijos, aunque por el momento haya que esperar. "Sí, me encantaría tener otro hijo porque no soy muy partidaria de los hijos únicos. Siempre es mejor que haya jaleo en casa y poder compartir la vida, pero ya he tomado la decisión de que tengo que esperar a digerir este primer nacimiento. Ahora estoy centrada en mi trabajo y en mi hijo", ha comentado.

Laura Matamoros ha explicado que engordó 30 kilos tras el embarazo y, sin dieta y gracias al deporte, su mayor aliado en estos momentos, ha conseguido perderlos. "Durante el embarazo cambió mi cuerpo y mi forma de ser. Fueron unos meses muy duros, por todos los cambios que empecé a experimentar y que no me gustaban. En el embarazo hay un componente hormonal que nadie cuenta. Es una revolución interior que a veces no es agradable. Al engordar 30 kilos mi cabeza no aceptaba mi nuevo cuerpo. La verdad es que lo pasé fatal. El boxeo me ayuda a desfogarme, a relajarme, logro evadirme de todos mis problemas".

Además, la hija de Kiko Matamoros ha asegurado que, después de llevar tan mal los cambios que estaba sufriendo durante el embarazo, tenía miedo de no disfrutar la experiencia de la maternidad: "Cuando di a luz pensé que tal como había llevado el embarazo, iba a tener rechazo por el niño. Las dos primeras semanas no salí de casa ni a por el pan. No me podía separar de él".

Por último, la que fuera ganadora de 'GH VIP' y actual opinionista de 'MyHyV' ha hecho un balance de su éxito como personaje público y ha confesado su mayor meta en el mundo de la televisión: Mi tía, Mar Flores, ha sido un modelo a seguir para mí desde pequeña, quería ser como ella. He pisado fuerte desde el principio, estoy labrándome un futuro poco a poco. Ser presentadora de televisión es un sueño para mí. Sé que tengo un perfil muy marcado, no creo que llegue a conseguirlo".

Hace unos días, Laura Matamoros confirmaba la ruptura. Laura Matamoros y Benji ponían punto y final a su relación, 8 meses después de convertirse en padres. Si quieres saber todos los detalles, haz click en el siguiente vídeo:

