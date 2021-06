Una vez más lo ha vuelto a hacer. Rocío Flores ha lucido vestido y este ha triunfado. La exconcursante de 'Supervivientes' no para de dar lecciones de moda y de lo que este año es tendencia. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores se pone un vestido de invitada y ya sabemos qué es lo siguiente: cuelga el cartel de agotado casi al instante. Una prueba más de que la nieta de Rocío Jurado tiene larga proyección como influencer.

El último modelito con el que ha captado la atención es ideal para las noches de verano y el color no puede venirle mejor. En azul, con pliegues, cierre frontal y botones Rocío Flores ha posado como modelo mostrando una imagen más bohemia que nunca . Al aire libre y en una sesión de fotos que desprende naturalidad, la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores ha combinado el estilo que más le gusta: un vestido largo en azul y el calzado con el que se siente más cómoda, unas converse con plataforma en color rosa.

Un look de lo más favorecedor de plena tendencia este verano que vuelve a ser de la firma 'Moda Concept' en la que ella confía y que le ha dado unos nuevos aires. Tanto es así que la exconcursante de 'Supervivientes' ha cosechado todo tipo de comentarios positivos porque con este vestido ha encontrado el estilo que más le favorece.

Rocío Flores: el nacimiento de una influencer

Aunque no se encuentra en su mejor momento personal por todo lo que ha puesto sobre la palestra la docuserie, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' y la defensa que está haciendo de Olga Moreno en el plató de 'Supervivientes', Rocío Flores sí que se ha ganado durante todo este tiempo el reconocimiento en redes sociales. Su contador en instagram se ha doblado y está cerca de la envidiable cifra de los 800.000 seguidores y la joven está decidida a seguir en esta línea profesional que se ha marcado.

Rocío Flores ha cambiado semana a semana y todos han reparado en que su cambio físico y de estilo es muy evidente desde que se estrenase en televisión, allá por 2019. Rocío Flores ha adelgazado más de 20 kilos durante todo ese tiempo (en su paso por 'Supervivientes' perdió 16) y no solo no ha sufrido el llamado 'efecto rebote', sino que ha sabido mantenerse y llegar hasta su peso ideal. Ahora es toda una 'it girl' que está sabiendo muy bien como reinventarse.