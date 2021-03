La ex de Pablo Moya se ha dirigido a sus miles de seguidores, que en la actualidad son más de 580.000, y ha expresado lo siguiente con la naturalidad que la caracteriza: “Para los que me preguntáis qué me ha pasado en los ojos, es normal que estén así porque me he operado hace una semana. Tienen costras y hematomas, pero se quitarán con el tiempo”.