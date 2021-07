Melodie Peñalver habla como nunca de su relación con Beltrán: "El que conocí en la isla ya no está"

Su paso por el concurso le hizo abrir los ojos y darse cuenta de lo que realmente quería en una relación y de lo que no. La influencer tiene las cosas clarísimas y no está dispuesta consentir según qué cosas. Para ella, las bases de una buena relación son la comunicación, la confianza y el diálogo, algo que por suerte parece haber encontrado en su nueva pareja.

La modelo quiere ir despacio con su chico. Tanto, que su familia no le ha conocido hasta hace bien poco. Además, también ha dado los motivos por los que todavía no vive con él bajo el mismo techo y revela sus planes de futuro en este sentido.

Después de ponerle 'verde', la ilicitana ha querido dedicar unas palabras muy bonitas a Jorge, a quien ha decidido no llamar más por su apellido a partir de ahora. La joven reconoce lo mucho que ha cambiado su pareja en este tiempo y está feliz y encantada de haberle conocido. "El Jorge que conocí en la isla ya no está. Tenía una coraza de chico duro y me di cuenta de que era eso".