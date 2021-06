Beltrán pide matrimonio a Melodie y ella se niega: "Cada vez tengo menos ilusión"

El inicio de la relación entre Melodie y Beltrán fue muy criticado. Por ello, la pareja ha querido dejar claro qué pretensiones tenían cuando comenzaron su noviazgo. Pero eso no es todo. Muchos seguidores de la joven cuestionan si de verdad estaba preparada para empezar una relación con él tras diez años con Cristian. Peñalver no ha tenido reparo en responder y ha aclarado en qué mes fueron novios de manera oficial .

El momento más tenso ha llegado cuando han hablado de boda. Beltrán ha cogido un anillo y, con las cámaras de mtmad delante, le ha pedido matrimonio a la joven. Melodie ha aclarado que siempre ha querido casarse pero que cada vez le hace menos ilusión pasar por el altar . Algo que no se esperaba el joven y a lo que ha reaccionado rápidamente. Sin embargo, esto no significa que la pareja esté pasando por un mal momento.

Pero esto no ha sido todo. La participante de 'La isla de las tentaciones' ha respondido a todas las preguntas de sus seguidores sobre su relación con Beltrán, aclarando por primera vez algunas cuestiones que se desconocían hasta día de hoy. Además, la influencer ha asegurado que se complementan a la perfección y que pese a tener distintas personalidades, ambos buscan lo mismo en el día a día. Asimismo, han asegurado que no viven juntos pero que están cerca y que se ven de continuo.

La relación actual entre Melodie y Cristian

Los meses siguientes a la emisión de la segunda temporada de 'La isla de las tentaciones', Melodie y Cristian tuvieron más de una disputa tanto en redes sociales como en los platós. Y es que la pareja compartía una casa que ambos compraron aunque ya no fuesen novios. Además, el joven acusó a Peñalver de ponerle los cuernos a Beltrán con él mientras este le esperaba en el portal.

Actualmente, Melodie y Cristian no tienen relación ya que en febrero llegaron a un acuerdo. El que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' fue el encargado de comunicarlo a través de Intagram: "Ya no comparto casa con Melodie. Ayer firmamos la venta de mi parte y yo ya no tengo casa. Ahora es de Melodie”