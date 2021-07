Melyssa Pinto está enamorada y vuelve a creer en el amor. Y es que, tras varios batacazos amorosos, parece que Cupido ha acertado en su puntería. El joven que ha conseguido robarla el corazón es Sergi Castro, un atractivo catalán de 27 años del que la influencer no ha dejado de hablar desde que empezara su aventura en Honduras. Pero, ¿quién es realmente el novio de la finalista de 'Supervivientes' ? Sigue leyendo y descubre todos sus secretos.

Primero fue Tom Brusse , con el que protagonizó una terrible historia de desamor de la que fuimos testigos en ‘La isla de las tentaciones’, y después, Manuel , con el que, a pesar de darse una segunda oportunidad, no consiguió llegar a buen puerto. Sin embargo (y tras varias decepciones amorosas), la actual finalista de ‘Supervivientes’ vuelve a estar felizmente enamorada de un joven que ella espera sea el definitivo.

No llevábamos ni un minuto de concurso y Melyssa ya estaba pensando en su chico, a quien dedicó su salto del helicóptero. Y es que, la pareja decidió empezar ‘en serio’ tan solo un mes antes de poner rumbo a Honduras. Vamos, que se vieron obligados a separarse en uno de los momentos más importantes y bonitos de su historia. Por eso, no es de extrañar que la catalana no haya podido evitar tenerle en mente día sí y día también.