Nacho Vidal confiesa que padece el síndrome de Reiter: "He llegado a arrastrarme por el suelo"

El actor porno ha afirmado que sufre el síndrome de Reiter. Según ha contado él mismo, le llegó a decir al médico que se quería "suicidar de dolor" debido a las fuertes molestias con las que vive. Con estas palabras se ha referido él a su propia afección: "Es un virus, el Reiter, que está en tu sangre con las gonorreas y las clamidias, que está dormido (...) Yo lo tenía y no lo sabía. Cogí una gripe muy fuerte, de 39 o 40 grados, que no me bajaba durante una semana. Nacho ha explicado que esa gripe y esa fiebre, que le llevaba a estar mucho tiempo en el baño, hizo que le saliera una hemorroide que le acabó provocando una prostatitis. "Se inflama la próstata y cuando meas te duele que ni te imaginas. Pues con todos esos virus que yo tenía en el cuerpo, me fui a hacer el test del Sida", aclara.