Nacho Vidal retransmite en directo su prueba de VIH y lanza un mensaje: "Es uno de los episodios más difíciles de mi carrera"

El actor, harto de las críticas, ha lanzado un duro mensaje tras hacerse esta prueba: "Ese anuncio que pusieron afirmando que tengo el VIH, sin haber preguntado ni comprobado nada me ha podido arruinar la vida, mis negocios, mi familia. Os acabo de demostrar que soy negativo". Nacho también ha querido mandarle un mensaje a la mujer que llamó a su madre para decirle que tenía el VIH diciéndole que tenía su permiso: "No tienes moral, no tienes decencia, no tienes consciencia".