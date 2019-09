Jorge Javier relata su noche de verano con un futbolista argentino: "Tenía novia y era oficialmente hetero"

El presentador de 'GH VIP' sorprende contado su historia con un futbolista

El presentador de 'GH VIP' ha aprovechado la nueva entrada de su blog en 'Lecturas' para explicar una bonita noche de verano que pasó hace años en Alicante, donde tuvo una noche muy especial con un futbolista argentino.

Así, Jorge Javier ha explicado que en esa época no era una persona tan conocida como ahora y podía disfrutar de los privilegios que da el anonimato cuando eres popular, pero no tan famoso: "Hace años estuve en Alicante. Estaba yo trabajando con Ana Rosa en la otra cadena. Gozaba de una popularidad agradable. A la gente le sonaba mi cara, no sabía bien por qué y cuando caían esbozaban una sonrisa. Como me tenían poco visto, era como encontrar una aguja en el pajar. Ahora tienen miedo de abrir la nevera no vaya a ser que se encuentren conmigo dentro de una lata de atún".

Pero lo que más ha llamado la atención del relato es como el presentador de 'Gran Hermano' ha explicado el filtreo que tuvo una noche de fiesta de esas vacaciones con un futbolista argentino que tenía novia y era "oficialmente hetero". "Yo era más joven y la gente menos invasiva. Acabé con un grupo muy simpático en el que había un futbolista argentino. No de Primera División, ni de Segunda, y creo que ni de Tercera. Pero era futbolista. No le pongo cara, pero aquella noche me encantó y creo que yo un poco también, aunque tenía novia y era oficialmente heterosexual", ha comentado Jorge al comienzo del relato.

¿Y surgió el flechazo entre el futbolista y el presentador de 'GH VIP?

Parece, tal y como refleja el texto escrito por Jorge, que entre ellos surgió un flechazo, sin que se consumara en nada: "Recuerdo como una de las cosas más bonitas que me cogiera de la mano para acompañarme al baño. Ahí ya noté que pasaba algo. Su amiga estaba alucinada con lo que veía, pero le animaba a que diera el paso. Me llevó en coche al hotel". "Nos miramos muchísimo, recuerdo que la novia andaba preguntando por él y la fue a buscar a otro bar para llevarla a su casa. O no fue la cosa así, pero lo cierto es que tras las miradas no pasó nada", ha confesado el presentador.

Y la historia no terminó ahí porque el presentador catalán ha relatado que días después estuvo hablando con la amiga del futbolista y que casi lo invita a París a pasar unos días, aunque finalmente no lo hizo: "Unos días después hablé con su amiga y me contó que él estaba inquieto por lo sucedido. Quise invitarle a París, pero no lo hice. Desde aquí te lo digo: si lo pillo este verano, no se me escapa vivo".

