Natalia Sánchez se emociona con la complicidad entre Víctor Elías y su hija: “Ha venido a darnos clases de piano”

Precisamente ha sido la influencer y cómica LalaChus la que lo ha compartido el momento que vivieron ambos actores hace meses con el siguiente texto, con el que, por cierto, no podemos estar más de acuerdo: “Ver a Víctor Elías tocando ‘1+1 son 7’ a la hija de Natalia Sánchez me ha provocado una ternura tan infinita que no puedo más”.

No es la primera vez que vemos a Víctor con su ‘sobrina postiza’. En una tierna imagen con la pequeña en brazos, el actor publicaba un emotivo texto hace unos meses. “Esa bolita tan bonita es mi sobrina “postiza”, hija de mi hermana “postiza” y mi cuñado “postizo”. Lo único que no es postizo es que se me cae la baba y que no es consciente de los padres tan bonitos que tiene”, apuntaba el joven.